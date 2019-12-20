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Украину вынудили пойти на уступки России по газу

Украину вынудили пойти на уступки России по газу
Фото: www.globallookpress.com
Транзит через Незалежную в 2020 году сохранится

Россия и Украины договорились по транзиту газа. Об этом стало известно по итогам трехсторонних переговоров в Берлине.

Почти 9 часов бились в четверг, 19 декабря, за соглашение глава "Газпрома" Алексей Миллер и исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, министры энергетики двух стран Александр Новак и Алексей Оржель, глава украинского оператора ГТС Сергей Макогон и  вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. Время и силы были потрачены не зря: стороны согласовали принципиальный вопрос – транзиту быть.

"Подготовили проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности, который требует согласования", – цитирует "Пятый канал" Новака.

Детали соглашения – срок, тариф, объем газа – пока держатся в секрете. На какой компромисс пришлось пойти сторонам, тоже не известно. Ранее Россия называла главным условием заключения нового договора отказ Украины от судебных претензий в адрес "Газпрома", в том числе от выигранного иска на $2,6 млрд.

Переговоры на высоком уровне продолжатся 20 декабря, сообщает "Мир 24".

Действующий контракт заканчивается 31 декабря 2019 года.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Мизантроп VI
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Если вскроется правда о том, что Украина пошла на условия России, то будет очередной Майдан и власть опять поменяется.
России же совершенно нечего скрывать. Даже если бы она согласилась на условия Украины! Ничего бы не изменилось!
Вывод: именно Украина пошла на уступки и именно она настаивает на секретности.
Гость
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Им, видно, стыдно, если цифры засекречены.
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