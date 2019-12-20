Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
Россия и Украины договорились по транзиту газа. Об этом стало известно по итогам трехсторонних переговоров в Берлине.
Почти 9 часов бились в четверг, 19 декабря, за соглашение глава "Газпрома" Алексей Миллер и исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, министры энергетики двух стран Александр Новак и Алексей Оржель, глава украинского оператора ГТС Сергей Макогон и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. Время и силы были потрачены не зря: стороны согласовали принципиальный вопрос – транзиту быть.
"Подготовили проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности, который требует согласования", – цитирует "Пятый канал" Новака.
Детали соглашения – срок, тариф, объем газа – пока держатся в секрете. На какой компромисс пришлось пойти сторонам, тоже не известно. Ранее Россия называла главным условием заключения нового договора отказ Украины от судебных претензий в адрес "Газпрома", в том числе от выигранного иска на $2,6 млрд.
Переговоры на высоком уровне продолжатся 20 декабря, сообщает "Мир 24".
Действующий контракт заканчивается 31 декабря 2019 года.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" страдает из-за любовника