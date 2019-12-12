Киев настаивает на долгосрочном договоре с четко обозначенными объемами газа

Долгосрочный контракт на транзит газа из России через Украину с четко определенными объемами перекачки в экономическом плане полезен не только для Киева, но и для ЕС с "Газпромом". Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

По его словам, украинская сторона настаивает именно на договоре с Москвой на много лет вперед, поскольку Незалежной необходимо "обеспечить доходность" своей ГТС. Он отметил, что того же просят и европейцы.

"На мой взгляд, это определенный плюс, в частности, и для "Газпрома", потому что это и стабильные объемы поставки на основной рынок потребления", – цитирует УНИАН пана Оржеля.

Министр добавил, что долгосрочный контракт между Киевом и Москвой был бы фактором стабильности как для Европы, так и для самого российского монополиста в сфере "реализации собственной товарной продукции". Вероятно, украинец полагает, что без ГТСУ "Газпром" может обанкротиться из-за недопоставок голубого топлива в Старый Свет.



Он убежден, что подписание нового транзитного соглашения является важным для обеих сторон, поэтому переговоры до сих пор идут.

Последний раз, напомним, РФ и Украина устроили мозговой штурм по газовой теме в рамках саммита "нормандской четверки" в Париже, который прошел 9 декабря. По итогам той встречи исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что стороны "договорились договариваться дальше".

