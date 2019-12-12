Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Украина убеждает Россию в пользе транзита ради доходов "Газпрома"

"Газпром" разорится без украинского транзита
Фото ИТАР-ТАСС/ Алексей Филиппов
Киев настаивает на долгосрочном договоре с четко обозначенными объемами газа

Долгосрочный контракт на транзит газа из России через Украину с четко определенными объемами перекачки в экономическом плане полезен не только для Киева, но и для ЕС с "Газпромом". Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

По его словам, украинская сторона настаивает именно на договоре с Москвой на много лет вперед, поскольку Незалежной необходимо "обеспечить доходность" своей ГТС. Он отметил, что того же просят и европейцы.

"На мой взгляд, это определенный плюс, в частности, и для "Газпрома", потому что это и стабильные объемы поставки на основной рынок потребления", – цитирует УНИАН пана Оржеля.

Министр добавил, что долгосрочный контракт между Киевом и Москвой был бы фактором стабильности как для Европы, так и для самого российского монополиста в сфере "реализации собственной товарной продукции". Вероятно, украинец полагает, что без ГТСУ "Газпром" может обанкротиться из-за недопоставок голубого топлива в Старый Свет.

Он убежден, что подписание нового транзитного соглашения является важным для обеих сторон, поэтому переговоры до сих пор идут.

Последний раз, напомним, РФ и Украина устроили мозговой штурм по газовой теме в рамках саммита "нормандской четверки" в Париже, который прошел 9 декабря. По итогам той встречи исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что стороны "договорились договариваться дальше".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Мы им через марс газ поставим
Гость
Ответить
МВД Белоруссии отказалось считать незаконным призыв изгнать «москалей», появившийся на одном из плакатов на митинге 6 октября в Минске. Об этом сообщает агенство REGNUM.

Речь идет о плакате с надписью «Ты бяжи маскаль пракляты с беларускай нашай хаты — ты бяжы аж да крямля меней будзе маскаля!» («Ты беги, москаль проклятый, с белорусской нашей хаты — ты беги аж до Кремля, меньше будет москаля!»). Он появился на пикете по сбору подписей за выдвижение кандидатов в депутаты нижней палаты парламента Белоруссии.
Гость
Ответить
Вон как презренная кастрюльня запела, а ближе к январю и булки раздвинут. Жми эту нечисть по всем направлениям. Пусть наладят поставки своей ущербной гидности и свидомости.
1
новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Польша потребовала от России денег

Компенсации, полученной осенью, Варшаве оказалось мало

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей