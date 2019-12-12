Известного журналиста убили ради дестабилизации обстановки в Незалежной

На сегодняшнем брифинге в Киеве по случаю задержания фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета 20 июля 2016 г. сначала общественности донесли, что к этому преступлению Россия никак не причастна. Но затем всех запутал глава МВД Арсен Аваков.

Почти десять минут силовики демонстрировали публике видеоролики с подозреваемыми – гражданами Украины, из которых следует, что они имеют отношение к подрыву автомобиля с журналистом: музыкант и военный Андрей Антоненко, волонтер и военный медик Юлия Кузьменко, медсестра одного из парашютно-десантных батальонов 25-й бригады Яна Дугарь, добровольцы АТО супруги Владислав Грищенко ("Буча") и Инна Грищенко ("Пума").

По словам представителя Нацполиции, следствие рассматривало четыре версии убийства Шеремета - ошибка в объекте преступления, бытовой и межличностный конфликт, профессиональная деятельность журналиста, а также дестабилизация ситуации в стране путем убийства "сакральной жертвы".

"После отработки трех версий из четырех, три не нашли подтверждения. Следствие продолжает работать по основной версии – дестабилизация ситуации в стране путем убийства известной личности", – рассказал силовик, трансляцию брифинга вел YouTube-канал "Радио Свобода".

И вот не успели в россияне порадоваться, что с нас сняли тяжелый груз обвинений и в это преступлении, как в конце пресс-конференции пан Аваков дал витиеватый ответ на четкий вопрос одного из представителей СМИ: "Рассматривается ли версия причастности "руки Кремля" до сих пор, и как она повлияет в переговорный процесс на международном уровне?"

"В этой версии есть несколько подверсий, как сказал начальник следствия. Например, Шеремет писал книгу вместе с (Борисом) Немцовым. Шеремет издавал несколько материалов, которые обличали соответствующий нынешний режим в соседней державе. Поэтому это тоже может быть версией и это тоже рассматривается", – констатировал пан Аваков.

Российский военкор Александр Коц в своем Telegram-канале, комментируя этот спич, посоветовал украинскому министру меньше употреблять алкоголя.

"То есть, пять атошников взрывали ЛЭП на границе с Крымом, взрывали предпринимателей на ивано-франковщине, взорвали Шеремета в центре Киева, гигабайты прослушек без единого намека на "русский след" (был бы – показали бы сразу), но версия "руки Кремля" все равно рассматривается? Арсен Борисыч, завязывай с "Померольчиком", – написал он.

Как напоминает "ФедералПресс", в июле 2019 г. новый президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что скоро появятся результаты расследования убийства Шеремета. В годы правления Петра Порошенко это дело никак не продвигалось.

