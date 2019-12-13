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Вслед за Крымом: Украина станет частью России

Вслед за Крымом: Украина станет частью России
Фото: www.globallookpress.com
Конфликт на востоке страны приведет к ее распаду

Часть территории Украины перейдет "под вассальную зависимость России", если Киев не пойдет на компромисс с Москвой. Об этом заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

По его мнению, существует три варианта разрешения конфликта в Донбассе, и один из них – распад страны и переход ряда земель под власть России. Также, написал Климкин в статье для издания "Европейская правда", Киев может "заморозить конфликт", но тогда для Украины закроется путь в Евросоюз и НАТО. И третий вариант – "борьба до победы", которую, однако, вряд ли поддержит население, уставшее от затянувшейся войны, передает РИА ФАН.

Ранее, на Украине продлили закон об особом статусе Донбасса до конца 2020 года. Это решение было принято лидерами четырех стран на "нормандском саммите".

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Александр
Ответить
Клим Чугункин тот ещё эксперд. Российские земли сами решат с кем оставаться, остальной гадюшник нам <цензура> не нужен. Кормить плюющих те на спину, <цензура>-<цензура>....
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