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Телеведущая Ольга Скабеева раскритиковала ответ украинского президента Владимира Зеленского на шутку Владимира Путина о газе.
Президент России процитировал детский стишок: "А у нас в квартире газ, а у вас? И у вас есть, и будет". Так Путин пошутил в понедельник, говоря о перспективах заключения нового контракта на транзит.
"А у нас газопровод. И в этом баланс", – ответил российскому президенту спустя несколько дней Зеленский в эфире телеканала "1+1". Это вызвало смех у ведущей, остальные, как и сам Зеленский, лишь улыбнулись, передает "Царьград".
"Панч Зеленского в ответ на стишок от Путина. Ну такое... Гусман бы и 4-ку за такую шутку пожалел"
– написала Скабеева в своем Telegram-канале.
Ранее телеведущая высмеяла украинского президента за его решение не бриться до возвращения задержанных в Керченском проливе кораблей.
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