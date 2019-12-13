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Скабеева высмеяла опозорившегося в эфире Зеленского

Скабеева высмеяла опозорившегося в эфире Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Шутка бывшего комика оказалась неудачной

Телеведущая Ольга Скабеева раскритиковала ответ украинского президента Владимира Зеленского на шутку Владимира Путина о газе.

Президент России процитировал детский стишок: "А у нас в квартире газ, а у вас? И у вас есть, и будет". Так Путин пошутил в понедельник, говоря о перспективах заключения нового контракта на транзит.

"А у нас газопровод. И в этом баланс", – ответил российскому президенту спустя несколько дней Зеленский в эфире телеканала "1+1". Это вызвало смех у ведущей, остальные, как и сам Зеленский, лишь улыбнулись, передает "Царьград".

"Панч Зеленского в ответ на стишок от Путина. Ну такое... Гусман бы и 4-ку за такую шутку пожалел"

написала Скабеева в своем Telegram-канале.

Ранее телеведущая высмеяла украинского президента за его решение не бриться до возвращения задержанных в Керченском проливе кораблей.

Карина СИРАЗОВА

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