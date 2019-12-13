Стали известны подробности скандала в ходе саммита "нормандской четверки"

Саммит в Париже 9 декабря лидеров "нормандской четверки" подчас проходил на повышенных тонах в диалогах между участниками делегаций. Однако российская сторона, благодаря твердости позиции президента РФ Владимира Путина, не позволила изменить положения минских соглашений. Об этом рассказал замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, выступая на площадке клуба "Валдай".

"Как мне говорили участники дискуссии, разговор был на повышенных тонах. Какое-то время там были даже идеи серьезным образом переработать тот документ ... Но, тем не менее, твердость нашего лидера это все предотвратила", – цитирует "РИА "Новости" нашего дипломата.

В итоге Москва добилась главного – президент Украины Владимир Зеленский подтвердил приверженность Киева минским договоренностям. По словам Руденко, в России зафиксировали, что украинский лидер до парижского саммита доносил разнонаправленные сигналы: с одной стороны он говорил об уважении к Минску, с другой – требовал полностью исключить некоторые его аспекты, что приводило к неприятным выводам.

"Тем не менее, в принятом документе говорится, что Минск является основой регулирования, и украинцы под этим подписались", – резюмировал Руденко.

Напомним, почти сразу после окончания парижской встречи глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в ходе обсуждения проблемы передачи под контроль Киева границы Донбасса с РФ, якобы психанул помощник Путина Владислав Сурков, мол, он швырялся документами.Также, по его словам, на министра иностранных дел России Сергея Лаврова с замечаниями бросился сам Зеленский.

Сурков впечатления Авакова назвал реакцией на выпитое французское вино, предположив, что украинский министр просто был пьян.

