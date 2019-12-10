Лидер Незалежной признался, что знает главу российского МИД

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите "нормандской четверки" в Париже так разнервничался, что набросился с упреками в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова, поскольку ему не понравилось его поведение. Об этом рассказал, как пишет Telegram-канал "Зрада чи Перемога", "набравшись храбрости после пары бокалов макроновского вина", глава МВД Арсен Аваков.

"Владимир Александрович, когда вел разговор, значительная часть которого была, конечно, на русском языке, в конце концов сорвался и говорит: "Господин Лавров, перестаньте кивать головой! Не надо кивать головой! Да, мне известна ваша фамилия! Я прошел все те места, в которых вы никогда не бывали", – выложил инсайд куратор украинских националистов и радикалов.

При этом министр, вещая о переговорах украинскому журналисту Дмитрию Гордону, артистично тыкал пальцем в невидимую границу в Донбассе, которую исходил пешком пан Зеленский, и где не бывал господин Лавров.

Ранее сегодня Аваков также красиво поведал о якобы нервном срыве помощника президента РФ Владимира Путина Вячеслава Суркова в ходе обсуждения на саммите проблемы с возвращением под контроль Киева украино-российской границы в районе Донбасса.

