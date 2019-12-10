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Путин предупредил о геноциде украинских националистов в Донбассе

Украинские националисты устроят в Донбассе геноцид
Фото: www.globallookpress.com
Лидер РФ выразил сомнения в способности Зеленского противостоять радикалам

Передать в нынешних условиях контроль Киеву над границей в Донбассе – это прямой путь превратить регион во вторую Сребреницу. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по правам человека во вторник, 10 декабря.

"Украинская сторона все время ставит нам вопрос: "Дайте нам возможность закрыть границу. Войсками". Ну я представляю, что дальше начнется. Сребреница начнется. Вот и все", – сказал глава государства.

Он напомнил присутствующим, как лидер Украины Владимир Зеленский 26 октября вел дискуссию с националистами, когда приезжал на проблемный участок разведения сил в поселок Золотое. Отметим, что именно там украинский лидер объявил радикалам, что он "же не лох какой-то".

"Непонятно, кто там сильнее и что там произойдет. И кто ими будет руководить, этими националистами, когда они войдут на эти территории без обеспечения гарантии людям", – выразил сомнение Путин в способности Киева обеспечить правопорядок в шахтерском крае.

По его мнению, эта проблема носит политический характер. Путин выразил удивление, что на Украине до сих пор не принят закон об амнистии, хотя о нем договаривались еще в 2015 г.

Необходимо добавить, что российский президент уже предупреждал о возможном геноциде в Донбассе со стороны киевских националистов по типу страшной резни времен распада  Югославии 1991-1999 годов. Об этом он говорил в декабре 2017-го.

Ранее сегодня глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что Незалежная намерена в первое время отправить на границу не погранвойска, а украинскую полицию вместе с "представителями территориальных общин".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Кедр
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саша - ты лошара
Александр Чепанов
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Украина в заложниках террористов националистов, Россия была в такой ситуации, но тогда люди остановили наступающий террор, Киев не устоял и только Донецкие и Луганские смогли остановить нечисть, но основная часть Украины, в том числе и "власть", повторюсь заложники, а у зелени нет силы воли на принятие жёстких мер, страх за свою шкуру сильней.
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