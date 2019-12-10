Пока "шоколадный король" указывает Зеленскому красные линии "нормандского формата", над ним нависла угроза тюрьмы за его создание

Бывший президент Украины Петр Порошенко получил очередную черную метку, которых уже и не сосчитать, – сегодня Госбюро расследований открыло против хозяина "Рошена" уголовное дело о государственной измене за подписанные в 2015 году "минские соглашения".

Об этом сообщил ярый оппонент пятого главы государства, юрист Андрей Портнов в Telegram-канале. К посту он приложил копию ответа ГБР на его имя. Из документа следует, что Портнов сам обратился в ведомство по поводу возможной госизмены пана Порошенко в ходе подготовки и проведения 11 и 12 февраля 2015 г. в столице Белоруссии переговоров относительно содержания "Комплекса мер, направленных на выполнение минских соглашений".

Также юрист пояснил подробности своего заявления в специальном видеообращении, выложенном на YouTube. В нем Портнов утверждает, что Порошенко согласовал с лидерами "нормандской четверки" договоренности в плане проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса раньше передачи Украине участка границы ЛНР и ДНР с Россией.

По мнению юриста, данный факт можно квалифицировать в качестве государственной измены. Помимо этого, в заявлении указывается, что последствием переговоров с участием Порошенко о выполнении "минских соглашений" стала "фактическая легализация руководителей оккупированных территорий".

Сам же Петр Алексеевич во вторник яростно комментировал прошедший накануне в Париже саммит лидеров "нормандской четверки". Он считает, что России доверять нельзя, а президента нашей страны Владимира Путина на встрече "интересовал только газ". Спел любимую мантру про газовый крючок, на который нельзя больше подвешивать Незалежную. И поблагодарил украинцев, вышедших на акции протеста в преддверии саммита.

"Красные линии, которые обозначило общество, стали для Украины настоящим оберегом на "нормандском саммите"", – возвестил лидер партии "Европейская солидарность" в Facebook.

