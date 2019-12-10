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Москва надеется, что Верховный суд Лондона вынесет окончательное решение по спору о суверенном долге Украины перед РФ уже к середине 2020 года. Об этом заявил сегодня первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.
"Мы рассчитываем на объективность решения Верховного суда. Сейчас ведется процесс, суд рассматривает соответствующие апелляции как с одной, так и с другой стороны. По нашим оценкам, решение может быть вынесено в следующем году, ближе к середине следующего года", – цитирует ТАСС главу Минфина.
Накануне, в первый день слушаний в лондонском суде по данному делу, российское ведомство сообщило, что Киев уже задолжал Москве
$4,5 млрд
с учетом набежавших процентов по невыплаченным еврооблигациям, взятым у России четвертым президентом Украины Виктором Януковичем.
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