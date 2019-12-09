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Россия требует от Украины по делу об еврооблигациях, выданных Киеву во времена правления Виктора Януковича, с учетом набежавших процентов $4,5 миллиарда. Об этом заявили в Министерстве финансов РФ в понедельник, 9 декабря.
Напомним, именно сегодня в Верховном суде Соединенного Королевства стартовали четырехдневные слушания по жалобам Москвы и Киева на решение Апелляционного суда Великобритании.
"Российская Федерация сохраняет уверенность в том, что по всем вопросам Верховный суд вынесет решение в пользу трасти (The Law Debenture Trust Corporation plc – доверительный управляющий по евробондам)", – говорится в сообщении Минфина.
В российским ведомстве напоминают историю тяжбы с Незалежной. В декабре 2013 г. украинские власти выпустили еврооблигации на сумму в $3 млрд, которые полностью выкупила РФ. В декабре 2015-го постмайданный Киев отказался погасить этот долг и выплатить проценты по нему, пытаясь доказать, что это чуть ли не личная задолженность пана Януковича.
В 2016 г. Москва подала иск в Высокий суд Лондона, обязавшего Киев
выплатить РФ $3 млрд в счет погашения еврооблигаций плюс проценты. Незалежная обжаловала этот вердикт. В итоге, Апелляционный суд Англии отклонил три из четырех
доводов украинской стороны, на основании которых она отказывается платить. Одновременно Лондон
постановил провести отдельный судебный процесс по одному из аргументов Киева – на берегах Днепра утверждают, что соборная выпустила евробонды под давлением России.
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