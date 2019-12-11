Поправки внесли в Верховную раду

Данные об этом появились в электронной базе парламента Незалежной. Проект закона о внесении поправок в ст. 1 закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" разработали депутаты партии "Слуга народа" Давид Арахамия и Александр Корниенко.

Текст документа пока не опубликован.

Напомним, включение "формулы Штайнмайера" в законодательство Украины было прописано в коммюнике по итогам саммита "нормандской четверки". Закон об особом статусе Донбасса должен вступить в силу после того, как там состоятся свободные выборы.