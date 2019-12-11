Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Закон об особом статусе Донбасса меняют

Поправки внесли в Верховную раду

Данные об этом появились в электронной базе парламента Незалежной. Проект закона о внесении поправок в ст. 1 закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" разработали депутаты партии "Слуга народа" Давид Арахамия и Александр Корниенко.

Текст документа пока не опубликован.

Напомним, включение "формулы Штайнмайера" в законодательство Украины было прописано в коммюнике по итогам саммита "нормандской четверки". Закон об особом статусе Донбасса должен вступить в силу после того, как там состоятся свободные выборы.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Нормандская четверка" договорилась по Донбассу

Названы сроки разведения сил в трех новых пунктах

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей