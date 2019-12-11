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Страна-изгой: от украинцев на суде по Керченскому конфликту отказались адвокаты

Страна-изгой: опозорившихся с унитазами украинцев отказались защищать в суде по Керченскому конфликту
Фото: EPA/SERGEY GUMENYUK/ТАСС
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Отстаивать права "невиновных" провокаторов некому

Защищать пытавшихся прорваться к Крымскому мосту представителей Незалежной не хотят даже симпатизирующие Киеву юристы. Об этом рассказал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте России Александр Молохов. Напомним, публичные слушания запланированы на весну 2020 года. Как ранее сообщал Молохов, Крым намерен созвать международный общественный трибунал.

Интересно, что от украинских провокаторов отказался даже адвокат экс-главы Незалежной Петра Порошенко Илья Новиков. Он не хочет участвовать в этом сомнительном мероприятии "даже за деньги". Об этом пишет РИА Новости. Сложившаяся ситуация, по мнению Молохова, говорит о том, что оправдать киевские власти, которые послали моряков "на убой", невозможно.

Провокацию в Керченском проливе корабли ВМС Украины устроили в ноябре 2018 года, напоминает сайт телеканала "360". Они нарушили границу и направились из Черного моря в Керченский пролив. Требования российских пограничников экипажи игнорировали. В результате корабли задержали, а моряков отправили под арест. Позже, в рамках обмена пленными, украинцев передали Киеву. Это произошло 7 сентября. В ноябре Украина получила обратно задержанные корабли. В Незалежной при этом заявили, что с утлых судов, которые, отметим, в России починили, пропали унитазы и даже ношеные трусы.

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Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС
Кристина ЧЕРНИКОВА

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