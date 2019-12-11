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Офис президента Украины Владимира Зеленского обманывает общественность. С таким заявлением выступила партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", изучив текст документа по итогам "нормандского саммита". Сравнение коммюнике, опубликованного на английском, русском и украинском языках, выявило серьезные разночтения.
В частности, в украинском варианте появилась фраза про закон об особом статусе Донбасса.
"В оригинальном коммюнике нет ссылки именно на этот закон", – указывают в оппозиционной партии.
Встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции в рамках "нормандского саммита" состоялась 9 декабря в Париже. Наблюдатели заметили, что выступления президента Незалежной в ходе переговоров с коллегами и во время общения с журналистами сильно отличались.
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