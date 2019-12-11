Украинский перевод заключительного коммюнике серьезно отличается от оригинального текста

Офис президента Украины Владимира Зеленского обманывает общественность. С таким заявлением выступила партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", изучив текст документа по итогам "нормандского саммита". Сравнение коммюнике, опубликованного на английском, русском и украинском языках, выявило серьезные разночтения.

В частности, в украинском варианте появилась фраза про закон об особом статусе Донбасса.

"В оригинальном коммюнике нет ссылки именно на этот закон", – указывают в оппозиционной партии.

Встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции в рамках "нормандского саммита" состоялась 9 декабря в Париже. Наблюдатели заметили, что выступления президента Незалежной в ходе переговоров с коллегами и во время общения с журналистами сильно отличались.