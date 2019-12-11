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Офис Зеленского переврал итоги "нормандского саммита"

Офис Зеленского переврал итоги "нормандского саммита"
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Украинский перевод заключительного коммюнике серьезно отличается от оригинального текста

Офис президента Украины Владимира Зеленского обманывает общественность. С таким заявлением выступила партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", изучив текст документа по итогам "нормандского саммита". Сравнение коммюнике, опубликованного на английском, русском и украинском языках, выявило серьезные разночтения.

В частности, в украинском варианте появилась фраза про закон об особом статусе Донбасса.

"В оригинальном коммюнике нет ссылки именно на этот закон", – указывают в оппозиционной партии.

Встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции в рамках "нормандского саммита" состоялась 9 декабря в Париже. Наблюдатели заметили, что выступления президента Незалежной в ходе переговоров с коллегами и во время общения с журналистами сильно отличались.

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Владимир Путин. Фото: Григорий Дукор/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. Фото: Григорий Дукор/ТАСС
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: Григорий Дукор/ТАСС Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Фото: Григорий Дукор/ТАСС Владимир Зеленский. Фото: Григорий Дукор/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Рогули не были бы рогулями, если бы постоянно не врали, не ныли и не попрошайничали. А так все правильно, подлее и омерзительнее существ просто нет.
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