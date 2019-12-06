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Следить за порядком в Донбассе должна "муниципальная стража". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что это "одна из идей его команды" в русле урегулирования конфликта между Киевом и юго-восточными регионами.
В состав "стражи" должны будут войти, по словам украинского лидера, представители Незалежной, ОБСЕ и самопровозглашенных республик.
"При этом представителей "той стороны" должны набирать из числа тех, кто "не стрелял, не убивал" – не участвовал в боевых действиях", – передает Espreso.tv.
Эту идею Зеленский намерен озвучить на встрече "нормандской четверки" 9 декабря. При этом он утверждает, что собирается жестко отстаивать свою позицию и не пойдет на уступки российскому лидеру Владимиру Путину, даже если в противном случае придется уехать из Парижа "ни с чем".
В Москве тоже допускают, что участники встречи не смогут согласовать единую позицию:
"Очевидно, что соглашения не будет, и никто не ожидает никакого соглашения, это было бы завышенными ожиданиями", – сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии "Дождю".
Отметим, что власти Украины буквально фонтанируют идеями накануне "нормандского саммита". Накануне помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что ДНР и ЛНР должны поменять своих представителей в "минской" переговорной группе. Нынешние, по его мнению, не отражают интересы людей, которые раньше жили в Донбассе, но за последние 5 лет перебрались в другие регионы Украины.
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