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На Зеленского накинули удавку Порошенко

На Зеленского накинули удавку Порошенко
Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
В Москве посочувствовали украинскому лидеру

Глава Незалежной Владимир Зеленский заинтересован в договоренностях с Россией по целому ряду вопросов, но его загоняют в рамки, определенные политическим предшественником. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в большом интервью федеральным телеканалам 5 декабря.

"Очевидно, что он хочет договориться по ключевым вопросам развития своей страны, и с нашей страной в том числе; хочет, чтобы мир был, чтобы возобновились на более высоком уровне торгово-экономические отношения. Но вопрос, получится ли у него", – отметил Медведев (цитата по РГ).

Сомнения у российского премьера вызваны тем, что "оголтелые националисты" пытаются "перевернуть все с ног на голову", в том числе в отношениях с соседями, угрожая новым майданом:

"Очевидно, что это "удавка", которую пытаются на него накинуть так, чтобы он не посмел вообще выйти за ранее очерченные его предшественником границы", – убежден Медведев.

Премьер РФ не стал давать Зеленскому характеристик, лишь указал, что глава Украины избран народом своей страны и только от него зависит, хватит ли ему "силы духа и мужества противостоять целому ряду деструктивных тенденций в политическом истеблишменте", передает "ФедералПресс".

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Фото: twitter.com/ZelenskyyUa Фото: twitter.com/ZelenskyyUa Кадр youtube.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ

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