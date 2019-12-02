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Порошенко припрет к стенке Зеленского до встречи в Париже

Порошенко припрет к стенке Зеленского до встречи в Париже
Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
продолжение"Сбились с пути": Зеленский высказался о жителях Донбасса
Бывший украинский лидер не дает спуску своему преемнику

Оставшийся не у дел экс-президент Незалежной Петр Порошенко хочет быть в курсе всех политических событий. Поскольку он лично не будет присутствовать на саммите "нормандской четверки", то требует от действующего главы государства Владимира Зеленского отчитаться, о чем пойдет речь в Париже.

Свое пожелание конфетный магнат передал через возглавляемую им партию "Европейская солидарсность" словами сопредседателя политической силы Ирины Геращенко. Она настаивает на встрече господина Зеленского с лидерами фракций Верховной рады, чтобы "обсудить те "красные линии", которые недопустимо переходить".

"Сегодня страну и экспертную среду больше всего беспокоит план, существует ли он вообще, с которым президент Зеленский поедет на "нормандский саммит" в Париже",

– пояснила Геращенко. Ее обращение опубликовано на сайте партии. 

Депутат подчеркнула, что ее соратники разрешили лишь временный статус самоуправления в самопровозглашенных республиках Донбасса. Ни о каком делении на субъекты не может быть и речи. 

"Мы никогда не поддержим ничего, что будет работать на федерализацию, на прямые переговоры с ополченцами для того, чтобы вывести Россию из-под санкций и замораживания конфликта", – заверила нардеп, еще раз напомнив Зеленскому, что его ждут для отчета в Раде. 

Встреча в "нормандском формате" намечена на 9 декабря, напоминает "URA.RU". Ранее Владимир Александрович обмолвился о том, что надеется на покровительство глав европейских стран в решении газового вопроса. Он не исключил, что данная тема будет подниматься в следующий понедельник, уточняет телеканал "360"

Готовясь к саммиту, бывший шоумен раскритиковал Минские соглашения 2015 года, передает "Интерфакс-Украина". Как пишет "ФедералПресс", Зеленский против пункта о выборах в Донбассе. 

Ксения АНДРЕЕВА

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