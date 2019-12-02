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"Северный поток – 2" в обмен на транзит: Зеленский поставил условие Европе

"Северный поток – 2" в обмен на транзит: Зеленский поставил условие Европе
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеИсказили историю России: Москва приструнила Киев
Во время поездки на нормандский саммит глава Незалежной хочет решить сразу несколько не связанных между собой вопросов

Повестка встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже 9 декабря может быть шире проблемы урегулирования в Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, главы европейских стран могут "помочь" заключить Москве и Киеву договор на транзит российского газа в ЕС.

По мнению Зеленского, Украина оказалась в невыгодном положении из-за газопровода "Северный поток-2", который позволит транспортировать топливо в обход Незалежной. У него вызывает недоумение, почему европейские партнеры Украины поддержали эту инициативу. Убедить Киев в том, что это не политический, а экономический проект, может только одно: обязательства "Газпрома" в ближайшие годы использовать украинскую ГТС и платить за это по высокой ставке, заявил Зеленский в интервью изданиям Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza.

"Если нам удастся заключить новый договор о транзите на срок до 10 лет, если европейцы нам помогут, а Россия не будет противиться этому, тогда мы сможем говорить, что "Северный поток-2" не является политическим проектом", – поставил ультиматум Зеленский (цитата по "Интерфакс-Украина").

При этом глава Украины предупредил, что газовый вопрос и ситуация в Донбассе никак не могут быть связаны между собой.

Ранее в Киеве заявили, что на встрече в Париже 9 декабря никаких уступок Москве не будет.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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И платить дороже чем северный поток, - чудные слова
Гость
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<цензура>-хо. Какой прыткий!!!
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