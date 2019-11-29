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Украинцы в ужасе: Зеленский отказался от Крыма

Зеленский отказался от Крыма
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеМосква посоветовала Киеву не дрейфовать от статуса по Донбассу
Глава Украины сделал подарок Путину

Президент Незалежной Владимир Зеленский предал интересы страны. К такому выводу пришел глава "Меджлис крымских татар" (экстремистская организация, запрещена в РФ) Рефат Чубаров. Его не устроил тот факт, что в повестке дня саммита "нормандской четверки"  9 декабря в Париже нет пункта о "принадлежности Крыма".

"Нас это очень волнует, потому что мы понимаем, что само по себе отсутствие упоминания Крыма, умолчание о Крыме  будет восприниматься Путиным как подарок, как согласие на то, чтобы ему дальше уже максимально закреплять за собой Крым", – заявил Чубаров "Голосу Америки".

Тот факт, что "нормандский формат" появился исключительно для урегулирования ситуации в Донбассе, украинского политика не смущает. По его мнению, Зеленский отказался от предвыборных обещаний при любой возможности поднимать вопрос о Крыме, раз не собирается говорить об этом в Париже.

Ранее стало известно, что на полях "нормандского саммита" 9 декабря главы РФ и Украины могут обсудить вопрос о поставках и транзите газа после 2019 года. 

Николай ВИКТОРОВ

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