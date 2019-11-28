Зеркаль обещала остаться неравнодушным человеком и дипломатом

Заявление об увольнению по собственному желанию написала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, соратница покинувшего в августе нынешнего года пост главы МИД Павла Климкина. Об этом дипломат сообщила в своем Facebook в четверг, 28 ноября, приложив к посту снимок заявления на имя премьер-министра Алексея Гончарука.

"Каждый из нас пишет "книгу своей жизни". Эти книги состоят из глав, разделов и подразделов. Сегодня в моей книге я ставлю три точки на завершении главы, которую я писала последние пять с половиной лет... Я ухожу с должности заместителя министра иностранных дел, но остаюсь дипломатом и неравнодушным человеком", – написала она.

По ее словам, прожитая ею за эти 5,5 лет "глава... была насыщена беспрецедентным количеством событий, различных по характеру, содержанию и влиянию на меня и на мир". Пани Зеркаль выразила уверенность, что за период ее работы в МИД Украины команда внешнеполитического ведомства "достигла результата".

Свой пост замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции она заняла в августе 2014 г. во времена премьерства Арсения Яценюка. Зеркаль участвовала во всех раундах переговоров по политической и экономической частям Соглашения об ассоциации с ЕС, а также представляла интересы Киева в марте 2017-го в Международном суде в Гааге на слушаниях по делу против России.

О том, что она собирается написать заявление об отставке, стало известно 20 ноября. Тогда пани Зеркаль сообщила, что сделает это после того, как "выполнит свое последнее задание", а именно примет участие в процессуальном слушании в Гааге по арбитражу относительно украинских военных кораблей, арестованных год назад Погранслужбой РФ в Керченском проливе. Как пояснила дипломат, причиной ее ухода является несогласие с шагами нынешнего президента страны Владимира Зеленского во внешней политике, в частности, в отношениях с Россией, говорилось в репортаже "24 Канал".

Также напомним, в начале ноября Зеркаль заявила, что "моральный долг" Киева – доказать виновность Москвы и российских должностных лиц в трагедии с малайзийским самолетом МН17 и в пособничестве неким терактам по всей Незалежной.

