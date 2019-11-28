Националистка Зверобой взбесилась из-за обысков и изъятом оружии в нескольких количествах

Сегодня у атошной волонтерши Марии Зверобой следственные органы проводили обыски в рамках дела об угрозах президенту Украины Владимиру Зеленскому. Мероприятие так огорчило блогершу, что она снова не смогла удержать язык за зубами и повторила обещания расправиться с главой государства.

По ее словам, ранее СМИ "распиарили" якобы вырванный из контекста ее разговор с депутатом Верховной рады от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Софией Фединой, где девушки предупредили о страшных последствиях для пана Зеленского, если тот будет продолжать "хамить" ветеранам АТО и воинам нацбатов.

"Его предупредили: если ты будешь хамить... Повторяю еще раз: если ты будешь хамить нашим военнослужащим, то с тобой случится все, что там мы по списку тебе объясняли с Фединой. Если еще не доходит. И если ты думаешь, что с тобой то не случится, потому что ты мне заказал обыск дома у моей бабушки, то ты ошибаешься – произойдет все так, как мы сказали. И нехрен вести себя так с людьми, которые защищают Родину", – заявила радикалка в эфире NewsОne.

Пани Зверобой сообщила, что в ходе обысков у нее изъяли оружие, телефон и блокнот, в котором, страшно подумать, есть номер телефона начальника украинской разведки.

В Госбюро не стали конкретизировать детали обысков, однако уведомили, что "было изъято три единицы оружия", которое будет проверено "на законность их пребывания", пишет УНИАН.

Напомним, 26 ноября следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении Федине и Зверобой в угрозе убийством в отношении президента страны. Раду будут просить разрешить привлечь депутата Федину к ответственности.

По данным следствия, 26 октября эти две девы во время трансляции на YouTube и в Facebook "выражали угрозы убийством" в адрес Зеленского.