Международный институт стратегических исследований попал в опалу Незалежной

Посольство Украины в Соединенном Королевстве выразило свое негодование тем, что Международный институт стратегических исследований (IISS) указал Севастополь российским городом. Заявление дипмиссии размещено на ее странице в Twitter в четверг, 28 ноября.

"Мы очень разочарованы последним номером журнала института стратегических исследований Survival, где Севастополь упоминается как российская территория. Мы ожидаем, что редакция удалит ошибку и разместит корректную информацию", – говорится в сообщении посольства.

Напомним, в начале ноября гнев украинского посольства в Вашингтоне вызвало американское издание The New York Times, опубликовавшее карту Украины без российского полуострова.

Недавно киевские копья полетели в сторону британского журнала The Economist, который также обнародовал ролик с картографическим изображением Незалежной с отсутствующим Крымом.

А накануне украинские власти распереживались из-за штатовской компании Apple, которая в своем приложении "Погода" начала обозначать города полуострова как российские.

Если так пойдет и дальше, то министерство иностранных дел Украины будет работать исключительно на заявления в адрес всех тех, кто по всему миру в печатной и видеопродукции начнет идентифицировать Крым как составную часть Российской Федерации.

