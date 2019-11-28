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Посольство Украины в Соединенном Королевстве выразило свое негодование тем, что Международный институт стратегических исследований (IISS) указал Севастополь российским городом. Заявление дипмиссии размещено на ее странице в Twitter в четверг, 28 ноября.
"Мы очень разочарованы последним номером журнала института стратегических исследований Survival, где Севастополь упоминается как российская территория. Мы ожидаем, что редакция удалит ошибку и разместит корректную информацию", – говорится в сообщении посольства.
Напомним, в начале ноября гнев украинского посольства в Вашингтоне вызвало американское издание The New York Times, опубликовавшее карту Украины без российского полуострова.
Недавно киевские копья полетели в сторону британского журнала The Economist, который также обнародовал ролик с картографическим изображением Незалежной с отсутствующим Крымом.
А накануне украинские власти распереживались из-за штатовской компании Apple, которая в своем приложении "Погода" начала обозначать города полуострова как российские.
Если так пойдет и дальше, то министерство иностранных дел Украины будет работать исключительно на заявления в адрес всех тех, кто по всему миру в печатной и видеопродукции начнет идентифицировать Крым как составную часть Российской Федерации.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем