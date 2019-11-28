Майданная люстрация и "комиссия правды" ждет жителей непокорного шахтерского края

Новые власти Незалежной в духе постмайданных вождей в рамках реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий планируют создать специальный орган для расследования громких преступлений, совершенных в ходе вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом говорится в концепции "переходного правосудия", текст которого оказался в распоряжении издания "TheБабель".

Отмечается, что задачей данного документа является решение проблемы, с которыми столкнется Украина после завершения конфликта. Концепция предлагает наказать преступников, определить жертв и пострадавших, вернуть им имущество и выплатить компенсации, создать "комиссии правды" и многое другое.

По задумке авторов документа, Киев должен создать спецорган, который будет расследовать резонансные преступления и информировать о масштабах нарушений прав человека в Донбассе. Сей орган предлагается формировать на открытом и прозрачном конкурсе с привлечением авторитетных украинских и зарубежных экспертов.

"Они смогут допрашивать жертв конфликта, свидетелей, чиновников и получат доступ к информации с ограниченным доступом. Власть влиять на работу этого органа не сможет", – цитирует издание концепцию.

По результатам расследований будет составлен отчет, который почему-то планируется обнародовать частично или полностью.

Концепция дает понять, как киевские деятели намерены судить участников конфликта, в том числе тех, кто совершил военные преступления и преступления против человечности. Исходя из документа, до жителей Донбасса должна добраться постмайдановская революционная стихия, накрывшая Незалежную после госпереворота 2014 г.

"Власть разработает законы, которые позволят провести люстрацию всех руководителей оккупационных администраций, депутатов разных уровней, судей, силовиков, госслужащих, причастных к нарушениям прав человека. Их будут люстрировать по результатам проверок. Те, кто их не пройдут, не смогут занимать руководящие должности на госслужбе и возглавлять госпредприятия. Срок такого ограничения планируют определить специальным законом", – говорится в концепции.

А решать, кому необходимо возместить материальный или моральный ущерб в результате вооруженного конфликта, будет еще один отдельный орган, который должно создать украинское правительство.

Документ, сочиненный рабочей группой по реинтеграции, сначала одобрит комиссия при президенте по вопросам правовой реформы, а затем его утвердит глава государства Владимир Зеленский.

Добавим, что прожект "переходного правосудия" выдвинули в штабе пана Зе еще летом. По разумению Офиса шестого лидера нации, действия данного "правосудия" будут распространяться на Крым и Донбасс. Между тем, в тексте представленной изданием "theБабель" концепции рассматривается пока лишь шахтерский регион.

