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В Киеве попросили Apple не заниматься политикой

Украинцы страдают после признания американцами Крыма
Фото: pixabay.com
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Глава МИД Незалежной назвал Россию "злейшим врагом" и обвинил ее в краже "части сердца"

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обиделся на американскую компанию Apple, которая в своем приложении "Погода" стала обозначать Крым как российскую территорию в границах РФ.

"Позвольте мне кое-что прояснить, Apple. Вот представьте, как вы кричите, что ваш дизайн и идеи, годы работы и часть вашего сердца украдены вашим злейшим врагом, в то же время кого-то совершенно не волнует ваша боль. Вот какие ощущения бывают, когда вы называете Крым российской землей", – написал пан Пристайко в Twitter.

Министр не успокоился и посоветовал Apple не переходить на тему глобальной политики, так как она не является, с его точки зрения, сильной стороной корпорации.

"Айфоны – замечательные продукты, серьезно. Прошу, сосредоточьтесь на высоких технологиях и развлечениях. Глобальная политика – не ваша сильная сторона", – констатировал глава МИД Незалежной.

Казалось, еще один шаг и следующий твит будет посвящен призыву к украинцам или отказаться от покупок от Apple, или вообще наложить на них санкции. Чего уж тут. Мощнее надо бы, мощнее.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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