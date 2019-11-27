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На Украине шантажируют власти из-за российского электричества

На Украине бунтуют из-за российского электричества
Фото: pixabay.com
Две электростанции остановили работу, протестуя против импорта "лампочки Ильича"

На Украине перешли на ограниченный график работы две ТЭС – Бурштынская (Ивано-Франковская область") и Приднепровская (Днепропетровск). Обе принадлежат украинскому холдингу ДТЭК, владельцем которой является донецкий олигарх Ринат Ахметов. Цель такого демарша – добиться от властей прекращения импорта электричества из России и Белоруссии.

В обращениях руководства станций к мэрам Бурштына и Днепропетровска (декоммунизирован до Днепра) говорится, что увеличение доли импорта электроэнергии "существенно уменьшило объемы реализованной электроэнергии ТЭС", что привело к дефициту оборотных средств и невозможности их работы в обычном режиме, сообщает РИА "Новости".

Руководство ТЭС предлагает остановить импорт из РФ и Белоруссии.

Днепропетровский градоначальник Борис Филатов заявил, что из-за прекращения работы Приднепровской ТЭС свыше тысячи сотрудников переходят на неполную рабочую неделю.

А глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герусназвал действия компании ДТЭК шантажом. Ранее он сообщал, что Украина импортирует из России меньше 1% суточной потребности в электроэнергии.

Российские пользователи под новостью о стачке электростанций в комментариях предложили Киеву закупать у США не только сжиженный газ, но и электричество, причем "в батарейках".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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