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Унитазы на возвращенных Украине кораблях оценили в миллионы долларов

Унитазы на возвращенных Украине кораблях оценили в миллионы долларов
Фото:Архип Верещагин/ТАСС
продолжениеУкраина зареклась не перекрывать российский газ для европейцев
Киев продолжает заниматься вымогательством

Украинские власти оценили сумму убытков на возвращенных Россией кораблях в 2,3 миллиона долларов. Об этом сообщил заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский.

"Сейчас работа комплексной комиссии ВМС продолжается, поскольку имеются большие убытки",

цитирует его "Укринформ". Точная сумма ущерба будет названа после завершения комплексного расследования. Дипломат добавил, что ни корабли, ни вооружение нельзя использовать по назначению, учитывая их состояние. Лоссовский также подчеркнул, что на всех возращенных суднах "присутствуют признаки мародерства" и "демонтажа вооружения и военного оборудования".

"Россия не только сохранила корабли, но и вернула их в достойном состоянии", – ответил на претензии депутат Госдумы Михаил Шеремет, отметив, что вместо подсчета ущерба, киевским властям стоит поблагодарить Россию, а не "заниматься вымогательством". "Если бы подобный инцидент произошел у берегов США, то корабли бы сразу потопили или переплавили на металлолом, чтобы впредь неповадно было никому нарушать границы", – сказал он РИА Новостям.

Ранее Москва передала Киеву три корабля, задержанных после провокации украинских военных в Керченском проливе в 2018 году. На Украине заявили, что корабли разграблены – пропали унитазы, лампочки и плафоны. Зеленский сообщил, что потребует российскую сторону вернуть все пропавшие вещи, а в МИД – что надеются также получить компенсацию.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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лохи,кто ж со свиньями по людски ведет себя,посади свинью за стол она и ноги на стол,не парни,осталось газ со скидкой начать продавать,лохи не мамонты..
Гость
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КИЕВ ХОЧЕТ ВЕРНУТЬ СВОЕ.А ВОРОВСКАЯ МОСКОВИЯ ПРИВЫКЛА ВОРОВАТЬ И НЕ ВОЗВРАЩАТЬ !!!
Гость
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Зря передала, это Россия показала своб слабость и всё. Теперь они разъярятся ещё больше.
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