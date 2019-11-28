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Украина зареклась не перекрывать российский газ для европейцев

Украина зареклась не перекрывать российский газ для европейцев
Фото: www.globallookpress.com
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Голубое топливо запрут под землей

Украина не перекроет газовый вентиль независимо от исхода переговоров с Россией о транзите. Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Если газ будет поступать на территорию Украины без документального оформления, то прекращать его поток не будут. Но и выпускать куда-либо тоже не собираются – он будет закачиваться в подземные хранилища как газ "неопределенного собственника".

"Мы будем ждать документального оформления, только после этого оператор сможет направить этот газ туда, куда собственник с соответствующими документами скажет",

рассказал Витренко в интервью Deutsche Welle. Он объяснил, сравнив ситуацию с утерянным в аэропорту багажом, что в хранилищах газ терпеливо "будет ждать своего хозяина".

Контракт на транзит между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года, однако стороны ведут переговоры. В Киеве рассчитывают на долгосрочный контракт, а в Москве – только на год из-за планируемого запуска газопровода "Северный поток-2" напрямую из России в Германию.

Ранее Юрий Витренко заявил, что соглашение необходимо подписать не позднее 13 декабря.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Виктор
Ответить
Ни фуя хохлоублюдки не получат.
Гость
Ответить
давай кремль качай газ братскому народу,свой народ даже готов еще ужаться лет на пять к пенсии
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