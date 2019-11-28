То, что можно киевским властям, нельзя простым гражданам

Тема прямых поставок российского газа Незалежной вызвала очередной скандал в прямом эфире на Украине. Бывший вице-премьер Павел Розенко пытался доказать, что контракт с "Газпромом" – это укрепление власти президента РФ Владимира Путина, тогда как поставки в РФ конфет с фабрики экс-президента Петра Порошенко – это экономическая экспансия.

Присутствовавший в студии телеканала NEWSONE украинский журналист Юрий Молчанов заметил, что все последние годы Киев демонстрировал двойные стандарты в отношениях с Москвой.

"Пять лет подряд можно было продавать конфеты Roshen", – сказал он, уточнив, что "и в Крыму, и в Москве, и в Санкт-Петербурге полным-полно продукции Roshen", доход от которой получает семья Порошенко.

В то же время контракт на поставку газа из РФ Киев разорвал. И украинские граждане из-за политики переплачивают за коммуналку как минимум 25%. Ведь именно такая разница между стоимостью газа от европейских поставщиков по так называемому реверсу и поставками из РФ.

"Европейцы не продают газ, он физически российский. Но мы, украинцы, должны переплачивать за стопку бумажек, благодаря которой мы газ покупаем якобы в Европе. Как это объяснить, кроме как коррупцией?" – возмутился Молчанов.

Но бывший вице-премьер с такой постановкой вопроса не согласился. Он указал, что покупать газ в России – это снабжать ее украинскими деньгами, а поставлять туда конфеты – это, наоборот, выкачивать деньги из нее:

"Это экономическая экспансия. Деньги идут в госбюджет Украины. Давайте захватывать Россию своими товарами. Это прекрасно", – заявил Розенко.

Кроме того, он рекомендовал не слушать завлекательные речи о том, что гражданам Незалежной станет легче жить, если страна возобновит поставку газа из России. Закупка, может, и будет на 25% дешевле, чем сейчас, но это, по словам Розенко, не означает, что сумма в платежках украинцев уменьшится. Куда в таком случае уйдут сэкономленные Киевом деньги, экс-чиновник не пояснил.

Ранее стало известно, что Петр Порошенко избавляется от "сладких" активов.