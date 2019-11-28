В соседнем государстве наконец признали плачевное состояние своего флота

Полторы недели прошло с тех пор, как Незалежная получила назад свои утлые корабли, однако Киев не унимается. Причем о том, что судна никуда негодные признают даже сами украинцы и смеются над доставшимся в наследство от Петра Порошенко дырявым флотом.

Именно на заводе пятого президента страны были собраны отданные Россией за ненадобностью "консервные банки", заявил депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива. В этой связи законодатель укорил нынешнего главу государства Владимира Зеленского: мол, слишком много пафоса в его словах.

"Он так об этом говорит, будто нам флот вернули. Нам отдали консервные банки, построенные на заводе Порошенко, которые простреливались даже учебными снарядами, не говоря уже о боевом оружии. Но нам их не вернули, а отдали за ненадобностью", – признался нардеп в эфире телеканала NewsOne.



В России утверждение политика стало поводом для шуток и острот (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Это были флагманы флота Украины. Новейшие и оборудованные по последнему слову техники. Вооружены самым лучшим оружием. Плюс перевозили золотой запас Украины и ее ВВП за пять лет. Все.. все пропало. Вернули только консервные банки",

- сыронизировал читатель РИА "Новости", напомнив тем самым жалобах Киева о том, что в Крыму якобы с кораблей сняли унитазы и украли грязное белье.



"Они видимо думали, что мы им новые отдадим, модернизированные", – продолжил другой.

"То есть парламентарии в Раде прозрели в каком состоянии флот Украины?", "А вы это только сейчас узнали?", "Нам чужого не нужно)) Забирайте свои ...банки", – подхватили остальные комментаторы.

Напомним, катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" передали украинской стороне 18 ноября.