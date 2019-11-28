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На Украине хотят упечь Порошенко в тюрьму

На Украине хотят упечь Порошенко в тюрьму
Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Жители соседней страны требуют расправы над пятым президентом

Лишить экс-главу Незалежной неприкосновенности в большинстве своем желает украинский народ. Была б его воля, то Петр Порошенко уже сидел бы в тюрьме.

Однако это всего лишь статистические данные, которые к реальному положению дел относятся весьма косвенно. Опрос проводил Киевский международный институт социологии (КМИС).

Согласно его результатам, 74% украинцев хотят, чтобы конфетный магнат ответил перед законом. И только 21% респондетов против данного требования. 

В начале прошлой неделе Госбюро расследований (ГБР) Незалежной заявило о том, что экс-президент должен считаться не фигурантом, а подозреваемым как минимум по двум статьям украинского УК – о насильственном свержении и захвате госвласти и злоупотреблении служебным положением. Всего же бывший руководитель страны засветился в 13 уголовных делах. 

Накануне действующего украинского лидера заподозрили в сговоре со своим предшественником. Такие доводы появились после заявления последнего о недопустимости возобновления прямых поставок газа из РФ, отмечает "Царьград".

Если Владимир Зеленский пойдет у бывшего президента на поводу, это будет означать, что он вместе с Порошенко "решил кормиться из газового корыта", заключил в беседе с РИА ФАН лидер движения русских украинцев "Парус", политолог Юрий Кот.

Ранее сегодня Петра Алексеевича распекли за убогий украинский флот, напоминает телеканал "360"

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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На кол его
М
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не трожь вражье семя,петюню вальцмана,не для того его длинные руки кремля ставили укреплять свиноферму чтоп его какой то хуторянский пианист гнобил,свободу попу..,тьфу,порошенко..
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