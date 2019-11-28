Молодая чиновница не слишком внимательно отнеслась к своим обязанностям

Пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель запуталась в прибалтийских странах.

На своей страничке в Instagram Мендель назвала Литву и Латвией, однако вскоре убрала пост, а свою ошибку назвала троллингом.

Однако подписчиков Юлии ее оправдания не убедили:

"Понабирают по объявлению инфузорий-туфелек на работу, которые ни географии элементарной не знают, так еще и троллить не умеют...Позор", "Митрофанушка безграмотная", "Переобувка в прыжке!" мастеркласс от Юли", "Да,кто их там разберет,эти страны Проебалтики Они все на одно лицо" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Пресс-секретарю посоветовали получше выучить географию и напомнили, что в Администрации президента Украины не в первый раз путают Литву и Латвию.



