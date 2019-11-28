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Зеленский заупрямится перед Путиным в Париже

Зеленский заупрямится перед Путиным в Париже
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Президента Украины умоляют не поддаваться российскому коллеге

Киев не пойдет на поводу у Москвы, заверил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов. Он отметил, что, оказавшись перед российским лидером Владимиром Путиным на предстоящем саммите "нормандской четверки" в Париже, президент Украины Владимир Зеленский продемонстрирует небывалую стойкость.

Если глава РФ будет настаивать на прямой связи Незалежной с Донбассом, то есть без посредников, в чем, к слову, не сомневается Данилов, то новоиспеченный политик это предложение непременно отвергнет. В приоритете Киева, отметил он, национальные интересы. 

"Я уверен, что от президента Зеленского ни одного шага на какие-то уступки, которые будут не на пользу нашему государству, мы там не увидим", – цитирует Данилова "РБК-Украина".

Встреча в "нормандском формате" намечена на 9 декабря, напоминает "URA.RU". Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель обсудят способы прекращения войны в Донбассе. 

Ксения АНДРЕЕВА

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