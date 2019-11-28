Глава СНБО отказывается их раскрывать жителям страны и воюющего региона

В стенах Совета нацбезопасности и обороны Украины созрел план по реинтеграции Донбасса, включающий целых пять сценариев. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Данилов, выразивший сожаление по поводу того, что не может рассказать подробности прожектов.

По его словам, работа над сценариями продолжается. Пан Данилюк призвал украинцев поверить ему, что все они в пользу Незалежной и победа будет за Киевом.

"Мы обязательно вернем границы Донецкой и Луганской областей, и мы обязательно вернем наш Крым", – цитирует его УНИАН.

Еще в августе занимавший в тот момент должность замглавы офиса президента страны Руслан Рябошапка заявил, что рабочая группа "по вопросам реинтеграции оккупированных территорий" разработает стратегию по возвращению Донбасса и Крыма, чтобы "избежать хаоса". Первый пакет инициатив Киев обещал предоставить к 2020 году.

