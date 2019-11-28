Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

В Киеве подготовили пять сценариев реинтеграции Донбасса

Для Донбасса Киев сочинил пять тайных сценариев реинтеграции
Фото: www.globallookpress.com
Глава СНБО отказывается их раскрывать жителям страны и воюющего региона

В стенах Совета нацбезопасности и обороны Украины созрел план по реинтеграции Донбасса, включающий целых пять сценариев. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Данилов, выразивший сожаление по поводу того, что не может рассказать подробности прожектов.

По его словам, работа над сценариями продолжается. Пан Данилюк призвал украинцев поверить ему, что все они в пользу Незалежной и победа будет за Киевом.

"Мы обязательно вернем границы Донецкой и Луганской областей, и мы обязательно вернем наш Крым", – цитирует его УНИАН.

Еще в августе занимавший в тот момент должность замглавы офиса президента страны Руслан Рябошапка заявил, что рабочая группа "по вопросам реинтеграции оккупированных территорий" разработает стратегию по возвращению Донбасса и Крыма, чтобы "избежать хаоса". Первый пакет инициатив Киев обещал предоставить к 2020 году.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Газпром" вновь проиграл в войне с "Нафтогазом"

Стороны не могут обжаловать данное решение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей