Россия призвала Украину реализовывать минские соглашения

Предстоящий 9 декабря саммит лидеров "нормандской четверки" в Париже по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе не станет "волшебной палочкой". Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в ходе своего традиционного брифинга.

Она подчеркнула, что не Москва была инициатором этой встречи, поэтому спрашивать российскую сторону, каких результатов она от нее ожидает некорректно.

"Этот вопрос надо задать тем, кто эту встречу инициировал. Россию об этой встрече просили. Россия сказала, что встреча ради встречи не имеет смысла, Россия сказала, что нужны конкретные шаги на земле, а именно разведение сил и выполнение формулы Штайнмайера", – отметила дипломат.

Она добавила, что Кремль подтвердил свое участие только после выполнения необходимых для этого условий.

"Позиция Москвы глобально заключается в том, что есть Минские договоренности, нужна только политическая воля со стороны Киева для их полной имплементации и реализации на земле. Никакие дополнительные встречи не смогут стать волшебной палочкой для того, чтобы Минские договоренности реализовались сами по себе. Их нужно реализовывать Киеву", – напомнила Захарова.

Дипломат вопрос об успехе саммита предложила перенаправить тем, кто выступил с инициативой о ее проведении.



Прямую трансляцию брифинга вел телеканал RT.

Ранее сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в Париже президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на уступки российскому коллеге Владимиру Путину, "которые будут не на пользу нашему государству", пишет РБК.

