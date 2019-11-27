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Миллион сверху: "Нафтогаз" загнал "Газпром" в долговую яму

Миллион сверху: "Нафтогаз" загнал "Газпром" в долговую яму
Юрий Витренко. Фото: www.globallookpress.com
Российскую компанию обязали возместить украинской судебные издержки

"Нафтогаз" ликует и потирает руки. Он собирается урвать с "Газпрома" на миллион больше, чем рассчитывал прежде. Правда, основной "долг" числится в долларах, а добавочная сумма – в евро.

То есть сверху $2,56 млрд российский топливный монополис обязан будет заплатить сумму в 1,02 млн в европейской валюте в качестве судебных издержек украинской стороны. Так разрешил газовый спор между "Нафтогазом" и "Газпромом" апелляционный суд шведского округа Свеа, о чем незамедлительно похвастался в Facebook директор энергетической компании Незалежной Юрий Витренко. Данный вердикт не может быть обжалован, отмечает "Вечерняя Москва". 

Ранее обнулить газовые отношения между Киевом и Москвой, которые испортились несколько лет назад, призвал президент РФ Владимир Путин, напоминает "Царьград". Как уточняет НСН, в декабре 2017 г. и в феврале 2018 г. Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" компенсировать "Нафтогазу" недопоставку газа на украинский транзит в размере $2,56 млрд. Первый это решение обжаловал, потребовав полной его отмены.

Игорь СТЕКЛОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Придетса теперь европе выставлять иск на недобор газа на указзанный штраф. Платить будут европейцы :) Суд не подумал что Газпром в соответчики теперь позовет Европу :)
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