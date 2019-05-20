Чистый капитал бывшего главы Украины снизился почти на 40%

За то время, что Петр Порошенко руководил Незалежной, он успел потерять статус долларового миллиардера. После избрания на пост президента Украины его состояние сократилось до $705 миллионов. Об этом стало известно американским журналистам.

Издание Bloomberg опубликовало материал, согласно которому самым дорогим активом Порошенко является его кондитерская фабрика Roshen, существующая с 1996 года. Компания стала самым крупном производителем сладостей в Незалежной, а ее магазины и заводы есть во многих зарубежных странах, были они и в России. Объем производства фабрики в 2012-м составлял 400 тыс. т, но после того, как сладости запретили в РФ, в течение двух лет он упал на 25%.

Несмотря на свои обещания на посту президента продать компанию, Порошенко этого так и не сделал. Вместо того чтобы сдержать слово, он передал свою долю в доверительное управление в 2016 году.

Более того, журналисты указывают, что среди ценных активов политика также есть телеканал, страховая компания, другие пищевые и сельскохозяйственные предприятия.

Президентом Украины, как напоминает Lenta.ru, Порошенко стал в 2014 году. В 2019-м он проиграл выборы Владимиру Зеленскому, лишившись возможности еще пять лет руководить страной.