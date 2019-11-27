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Названа крайняя дата подписания договора по транзиту газа по Украине

На Украине назвали дату цейтнота в подписании договора по транзиту газа
Фото: www.globallookpress.com
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Соглашение по транзиту российского газа между Москвой и Киевом необходимо подписать не позднее 13 декабря. Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко журналистам в Берлине в среду, 27 ноября.

"13 декабря – крайний срок для заключения долгосрочного контракта. Очень важно начать реальные переговоры, потому что для переговоров будет доступен не весь декабрь, только две недели", – цитирует "КоммерсантЪ" пана Витренко со ссылкой на Bloomberg.

Судя по его словам, все-таки украинские власти насильно пытаются увязать саммит "нормандской четверки", который, собственно, посвящен урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе, с решением газового кризиса в Незалежной. Как отметил пан Витренко, именно после встречи в Париже 9 декабря лидеров нормандского формата у России и Украины будет всего несколько дней, чтобы обо всем договориться.

Он назвал это чрезвычайной процедурой, поскольку по европейским правилам зарезервировать долгосрочные мощности необходимо заранее.

Ранее сегодня в Кремле оценили ситуацию с затягиванием оформления нового договора по транзиту нашего газа как "цейтнот", пишет RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что предложения Москвы по соглашению переданы Киеву, однако "времени мало".

Накануне глава "Газпрома" Алексей Миллер после встречи с российским лидером Владимиром Путиным дал понять украинской стороне, что из-за проволочек с сертификацией независимого оператора ГТСУ, Незалежная может лишить европейцев нашего топлива.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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