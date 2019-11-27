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Украинский Т-80БВ удивил мастер-классом по дрифту

Украинский Т-80БВ шокировал мастер-классом по дрифту
Кадр youtube.com
Танкисты бросили вызов российским коллегам

Полицейский разворот и дрифт украинского танка Т-80БВ попал на видео. На ролике, опубликованном Defense Express Channel, модернизированная в Харьковке машина, несется по территории завода, вращая башней.

Выглядит это довольно эффектно, так как танк в дрифте проносится в нескольких метрах от бетонного забора, который при столкновении он снес бы подчистую.


Сообщается, что машина оснащена газотурбинным двигателем мощностью 1250 л.с., который позволяет разогнать 45-тонную махину до 70 км/час.

К слову, такой же мощностью обладает стандартный Т-80У. Обе машины были приняты на вооружение в середине 80-х. В Харькове на Т-80БВ поставили новую динамическую защиту, оборудовали цифровой связью, спутниковой навигацией, тепловизионным прицелом и ночными средствами наблюдения.

Россия модернизирует советский Т-80БВ до уровня Т-80БВМ. Машина получилась тяжелее украинской на тонну – дополнительная защита, более сложная система управления огнем, доработанный газотурбинный двигатель ГТД-1250, который постарались сделать менее прожорливым.

Александр ИЛЬИН

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