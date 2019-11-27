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Москва ответила "русофобскому паровозу" на призыв по Азовскому моря

Русофобский паровоз: Москва ответила на вопли из-за Азовского моря
Фото: pixabay.com
Россия обвинила четыре страны в накручивании напряженности в преддверии саммита в "нормандском" формате в Париже

Заявление Украины, Эстонии, Литвы и Швеции по Азовскому морю лживо и отдает русофобщиной. Такой вердикт вынесли российские депутаты, комментируя вчерашний призыв глав МИД вышеозначенных стран к России "выполнить свои международные обязательства" и обеспечить свободу навигации и беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море.

"Они ничего не запомнили и ничему не научились. Они по-прежнему пытаются бежать впереди русофобского паровоза и быть первыми в своей ненависти к России", – сказал РИА "Новости" руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов, назвал требование "группы четырех" странным демаршем.

По его мнению, подобные заявления – это попытка повысить градус напряженности перед саммитом лидеров "нормандской четверки", который должен состояться 9 декабря в Париже.

Депутат парламента Крыма Юрий Гемпель подчеркнул, что навигация в Керченском проливе, на который распространяется исключительно суверенитет РФ, осуществляется по международным правилам и никто не препятствует прохождению украинским судам. Он посоветовал Киеву "не транслировать лживые тезисы и заявления".

Член Совфеда от Республики Сергей Цеков напомнил украинцам и их партнерам о мелководности и сложности Керченского пролива, поэтому при соблюдении всех правил и вопросов никаких не будет.

"Не стоит наводить тень на плетень", – призвал крымский сенатор.

На другую странную закономерность "группы четырех" обратил внимание еще один представитель Совета Федерации Алексей Пушков, а именно, что лишь три обратившихся к России страны имеют отношение к санкциям ЕС, а "Украина ни при чем".

"Нет в группе ни Латвии, ни Польши, ни Британии, ни еще 21 страны ЕС. Это выпад авангарда. Остальные ждут 9.11 в Париже", – написал он в Twitter, вероятно, имея в виду 9.12.

Пользователи в своих комментариях вспомнили, как выглядит географическая карта мира (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Вяликие державы.... у которых(особенно у трех) есть "выход" к Азовскому морю, высказали свое недовольство к РФ", "А какое отношение к Азовскому морю имеет отношение Прибалтика и Швеция? или вы может плохо с географией знакомы?..", "Швеция опустилась до уровня русофобствующих лимитрофов", "А прибалтонутые, с шведными нарываются на повторение "Ништадтского мира"-без оплаты за прибалтику шведным!!! И кто отменил-действие того договора-с выплатой после Победы шведам-за прибалтийские земли? И би-би-си-ки давно фильму сняли...", "Президент Эстонии зачем приезжала недавно в Россию? Итоги визита не понравились?", "Самые близкие к России демократические страны".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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