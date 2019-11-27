Правительство Незалежной отказалось выполнять обещание главы государства

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что кабмин не будет исполнять обещание президента страны Владимира Зеленского об отмене платы за ЖКХ для граждан старше 70 лет. На сегодняшнем брифинге он объяснил, в чем конкретно заключаются интересы государства, отвечая на вопрос, на каком же этапе сейчас находится данная инициатива посланника "Слуги народа".

"У нас есть государственная политика, направленная на то, чтобы тарифы не росли. Сейчас мы видим возможность зафиксировать ту цену, которая сейчас есть и гарантировать ее неповышение не только для пожилых людей, но и для всех граждан Украины. Мы выходим из того, что одинаково этой зимой должен быть защищен абсолютно любой украинец, который в этом нуждается независимо от возраста", – цитирует "Страна.ua" пана Гончарука.

Главред издания Игорь Гужва напомнил премьеру, что обещание об отмене оплаты коммуналки для пожилых украинцев, которое Зеленский дал за несколько дней до выборов в Верховную раду, сыграло существенную роль в победе партии "Слуга народа".

"Но выборы прошли и об "электорате" можно временно забыть. До следующих выборов. По крайней мере, так кажется любой украинской власти", – написал журналист в Facebook.

В комментариях на сетевых страницах издания украинцы отметили, что особо и не ждали от экс-комика и его команды выполнения обещанного (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Да мы не лохи,и не поверили,Дай бог,чтоб эти последнее не отобрали", "А никто и не поверил", "После голосования за рынок земли вас выкидывать нужно, желательно через двери так как из окон высоко и опасно для жизни", "Как можно было набрать этих гончаруков, рябошапок и прочую гнусь, стоило ли вообще переизбирать президента, если на манеже все теже. Это еще 5 лет в пропасть?", "На что ещё правительство это забьет болт из обещаний Зеленского?", "Гончарук вообще легальный? Народ выбирал Зеленского в надежде снизить тарифы, получать пенсии не ниже прожиточного минимума-дико же звучит-ниже прожиточного минимума! Это же и есть – геноцид!"

В начале недели украинские СМИ сообщили, что президент недоволен, что правительство его не слушается и не подчиняется ему, а это верный признак скорой смены кабмина, включая премьера. Источники в офисе лидера нации уверяют, что пан Зеленский разгонит министров или к Новому году, или будущей весной.

