Глава государства недоволен тем, что правительство не подчиняется президенту

Уже в ближайшее время может произойти отставка премьер-министра Украины Алексея Гончарука, а следовательно, посыпется весь кабмин. Главная причина – президент страны Владимир Зеленский и его штаб обнаружили, что не способны управлять правительством, а также недовольны работой ряда министров.

Как пишет "Апостроф" со ссылкой на свои источники в офисе главы государства, отставка кабмина произойдет или до Нового года, или весной 2020 года.

"Основной конфликт: президент видит неспособность управлять кабмином", – цитирует издание одного из собеседников, знакомого с ситуацией.

В статье отмечается, что в последнее время пан Гончарук не может прийти к компромиссу с главой Офиса Андреем Богданом, ставленником которого считается премьер. Также есть претензии и к главам некоторых министерств и другим чиновникам из высшей исполнительной власти.

По словам источника, Зеленский пришел к мысли, что правительство необходимо перезагрузить. Увольнение самого премьер-министра входит в эти планы, что автоматически повлечет за собой отставку всего кабмина.

