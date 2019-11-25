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Украинцы подрались с чиновником из-за гимна российским офицерам

Украинцы подрались с чиновником из-за гимна российским офицерам
Фото: www.globallookpress.com
Любители творчества Олега Газманова ответили кулаками на запрет госслужащего

Заместитель мэра Славянска Андрей Рубан пострадал из-за песни "Офицеры". Однако сначала чиновник сделал замечание посетителям караоке, которые исполняли другую композицию Олега Газманова.

Гости заведения затянули "Москва, звонят колокола". Затем, после просьбы Рубана , зазвучали "Офицеры". Он потребовал сменить пластинку и нарвался на грубость не только посетителей, но и охраны.  

"Меня выволокли на улицу без верхней одежды на глазах моей супруги", – наябедничал замградоначальника на своей странице в Facebook.

Впрочем, не меньше его возмутил другой факт – прибывшие на место драки полицейские отказались оформлять протокол. 

Позже Рубан накатал еще несколько постов на данную тему. В последнем он признался, что сам говорит на русском и слушает на нем песни. Но "Офицеры" ни в коем случае не входит в этот список, так как в ней содержится "текст, пропагандирующий армию и военнослужащих Российской Федерации – государства, которое определено законом как страна-агрессор".

В России, в свою очередь, поинтересовались пристрастиями украинского госслужащего и предрекли ту же участь концертам "Хуторянки" в Москве. 

"Скоро за песни Ротару и у нас такое может случиться", "Ну все, герой Украины. Место в Раде обеспечено", "Я так думаю, что это хороший знак. Ко всем этим рубанам, у которых крыша съехала на почве ненависти к России потихоньку начнет приходить "кердык",отреагировали на известие читатели РИА "Новости (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).  

Ксения АНДРЕЕВА

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Опять Украина вам спать не даёт! Вы теперь из каждой деревни, о каждой драке сообщать будете?
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