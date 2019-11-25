Генштаб ВСУ никак не может посчитать недостающее оборудование

Россия обязательно вернет Украине отсутствующее имущество с возвращенных ранее Киеву украинских судов, арестованных в ноябре 2018 г. в Керченском проливе. Такое обещание нации дал президент страны Владимир Зеленский в очередном видеообращении, размещенном в Facebook.

"Мы вернули корабли. Все как обещали, так и сделали. Да, не все там в порядке – некоторого оборудования там нет. Но сейчас появятся списки, чего нет, и, во-первых, мы обратимся к России, и она обязательно нам это вернет. Во вторых, в любом случае за три месяца наши военные катера будут готовы", – заявил глава государства.

Напомним, 18 ноября Россия передала Незалежной катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу". После этогокомандующий ВМСУ, адмирал Игорь Воронченко обвинил Москву в том, что корабли находятся в ужасном состоянии, поскольку пропали даже мелкие предметы интерьера вроде плафонов и унитазов. В ФСБ опровергли данные заявления, продемонстрировав видеозапись с борта судов, сделанную в момент их передачи. Согласно видео, даже личные вещи экипажей были возвращены в целости.

Что касается Зеленского, то он повторно обещает вернуть оборудование на корабли. Пользователи в комментариях под постом украинского лидера также обратили на это внимание, но еще больше на то, что в обращении президента нет ни слова про землю, тарифы, пенсии, субсидии и другие насущные проблемы жителей страны (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Сеанс гипноза теперь раз в неделю. Хомячки счастливы. Уринотерапия продолжается", "Кроме кораблей и пленный. Больше нечем и гордиться, и это за сколько месяцев", "Корабли вернули частично. Просто оборудование (розетки, плафоны и унитазы нам).Перешлют по почте? Зубули упаковать все вместе", "Самое важное это поднять уровень жизни рядовых граждан до лично вашего уровня. Что вы для этого сделали? – ничего. И не собираетесь. Вот и все. Вы обновленная версия потроха. К сожалению", "безсмысленное видео,а жаль одни разочарования,человек идет и радуется успехам, может он не знает что происходит на самом деле.......".

