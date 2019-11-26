Жителям страны придется значительно сократить расходы

На Украине в 2020 году урежут субсидии, также изменится сумма прожиточного минимума из-за уменьшения расходов бюджета.

Депутаты Верховной рады разработали и приняли проект бюджета, в котором главная статья расходов – госдолг, социальные выплаты же решили сократить. При этом ни об обещанных реформах, ни о реальном прожиточном минимуме в документе не говорится.

В мае 2020 года изменится формула расчета субсидии на оплату коммунальных платежей – расходы на ЖКХ теперь будут зависеть от дохода семьи. Несмотря на повышение прожиточного минимума, от него теперь будут отвязаны пособия, заработные платы и социальные выплаты, сообщает "Обозреватель". Так, это позволяет повысить сумму, не затрагивая бюджет.

Ранее Верховная рада одобрила госбюджет Украины на 2020 год, дефицит составил 2,09%. При этом треть бюджета власти собираются направить на погашение госдолга, сумма которого выросла вдвое за 2019 год.