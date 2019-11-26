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Погашение долгов вместо субсидий: украинцам урежут бюджет

Погашение долгов вместо субсидий: украинцам урежут бюджет
Фото: www.globallookpress.com
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Жителям страны придется значительно сократить расходы

На Украине в 2020 году урежут субсидии, также изменится сумма прожиточного минимума из-за уменьшения расходов бюджета.

Депутаты Верховной рады разработали и приняли проект бюджета, в котором главная статья расходов – госдолг, социальные выплаты же решили сократить. При этом ни об обещанных реформах, ни о реальном прожиточном минимуме в документе не говорится.

В мае 2020 года изменится формула расчета субсидии на оплату коммунальных платежей – расходы на ЖКХ теперь будут зависеть от дохода семьи. Несмотря на повышение прожиточного минимума, от него теперь будут отвязаны пособия, заработные платы и социальные выплаты, сообщает "Обозреватель". Так, это позволяет повысить сумму, не затрагивая бюджет.

Ранее Верховная рада одобрила госбюджет Украины на 2020 год, дефицит составил 2,09%. При этом треть бюджета власти собираются направить на погашение госдолга, сумма которого выросла вдвое за 2019 год.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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А что ж ты, чучело, ходишь то на российский сайт? Жить без него не можешь?
Гость
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О опять у тварей Украина на устах! Жить без неё не можете?! Убогие вы всё таки...
Гость
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Гы.
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