Стало понятно, почему Украина затягивает с новым договором о транзите

Если Москва и Киев не подпишут новое соглашение о транспортировке газа из РФ в страны ЕС через территорию Незалежной до Нового года, то "Нафтогаз" просто начнет присваивать себе поступаемое после 1 января 2020 г. российское топливо. Об этом заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

"Газ без документального оформления, который будет заходить в Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как газ неопределенного собственника", – написал чиновник в Facebook.

Он, правда, отметил, что такие объемы топлива будут "оформляться документально". Но пользователи тут же уличили главу "Нафтогаза" в лукавстве:

"Таможня не сможет подтвердить закачку контрабанды на хранение в ПХГ", – указал подписчик и попросил Витренко рассказать, как же технически и законодательно возможна подобная процедура. Глава "Нафтогаза" отвечать отказался.

Ранее министр энергетики среды Украины Алексей Оржель заявил, что заключение нового транзитного договора – абсолютный приоритет Киева.