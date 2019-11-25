Незалежная испытывает страх от потери многомиллиардного дохода в бюджет страны

Подписание с Москвой контракта на транзит российского газа после 2019 г. для Киева является главной задачей на сегодняшний момент. Об этом на пресс-конференции в Вышгороде Киевской области в понедельник, 25 ноября, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

"Для нас абсолютным приоритетом является подписание договора на транспортировку [газа]", – цитирует ТАСС главу украинского ведомства.

По его словам, с переходом на европейские правила данный вопрос перестает быть политизированным.

"Если мы подпишем договор на транзит с "Газпромом", то, учитывая те запасы, которые есть у нас и какие есть в Европе в газохранилищах, мы можем стать свидетелями одной из самых низких цен на газ этой зимой", – подчеркнул министр.

Пан Оржель отметил, что Украина совместно со своими европейскими партнерами "делает абсолютно все", чтобы транзитный договор с Россией был подписан.

"Это доход в государственный бюджет. Это доход до $3 млрд в бюджет", – в очередной раз напомнили в Киеве.

Также он сообщил, что украинская сторона направила "Газпрому" несколько вариантов соглашений по сохранению маршрута перекачки российского газа по территории Незалежной согласно европейскому законодательству. Министр полагает, что Москва "тоже заинтересована подписать договор на транзит".

Помимо этого, пан Оржель успокоил украинцев в плане достаточности голубого топлива в местных подземных хранилищах для стабильного прохождения зимнего сезона в стране.

По его данным, всего накоплено 21,4 млрд куб газа, что на 30% больше запасов топлива, необходимого в условиях прекращения транзита.

Ранее сегодня исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что компания отправила "Газпрому" ответ на его предложение по решению газовой проблемы. Киев хочет вместо денег по оспариваемому Москвой вердикту арбитража в Стокгольме получить газом причитающиеся ему около $3 млрд.

