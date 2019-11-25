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Украина втридорога заплатит за российский уголь

Украина втридорога заплатит за российский уголь
Фото: pixabay.com
Киев закупается антрацитом через ряд посредников

Власти Незалежной намерены приобрести 2,9 тыс тонн угля из России посредством фирмы-прокладки и венгерской компании в общей сложности на 12,5 млн гривен (33 млн руб), что заметно дороже обычного. Закупает твердое черное золото филиал госкомпании "Укрзализныця", сообщают "Наші Гроші".

"Юго-западная железная дорога" подписала договор с фирмой "Раксел", которая договорилась о поставках с компанией GMV Trading Company Kft., зарегистрированной в Венгрии в 2018 году.

В документе указывается, что страной-производителем угля является Россия. Региональный филиал "Укрзализныци" предоставил справку, что не планирует поставлять черное золото, добытое на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

На этот год украинцы заказывают 2 900 т угля марки ДГ (длиннопламенно-газовые) по 4 140-4 380 грн./т с НДС.

Издание подчеркивает, что стоимость топлива в два раза выше, чем по формуле "Роттердам+" (1867-1966 гривен за тонну). Более того, ранее другие филиалы "Украинской железной дороги" заказывали такой же уголь заметно дешевле – по 3849-3899 гривен за тонну. Согласно результатам тендера, никто из поставщиков-конкурентов не смог предложить цену ниже.

Буквально в субботу, 23 ноября, СБУ объявила о блокировке поставок угля, добытого на шахтах ДНР и ЛНР. Украинские силовики отчитались о раскрытии сети подставных компаний, которые занимались закупкой топлива под видом добытого в России. "В дальнейшем дельцы по поддельным документам реализовывали уголь украинским ТЭЦ и странам ЕС", – говорится в заявлении ведомства.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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