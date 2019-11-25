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Суд в Гааге встал на сторону России в деле о керченском инциденте

Суд в Гааге встал на сторону России по делу о керченском инциденте
Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
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Москва смогла "обнулить" попытки Киева усложнить для РФ судебное рассмотрение вопроса

Суд в Гааге предусмотрел возможность разделения процесса по инциденту в Керченском проливе в ноябре 2018 г. на две самостоятельные стадии – юрисдикционную и рассмотрение спора по существу, согласившись с аргументами российской стороны. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном сегодня на его сайте.

"Требования Украины относительно отказа от юрисдикционного этапа и предельного сокращения сроков разбирательства оставлены без внимания", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что каждой из сторон предоставлено по шесть месяцев для подготовки меморандумов, в то время, как Киев настаивал на двух месяцах. Такое положение соответствует практике межгосударственных арбитражей, сформированных на основании Конвенции 1982 года.

"Трибунал поддержал подходы России и по другим принципиальным моментам, что обнулило попытки Киева максимально осложнить процессуальное положение России в данном разбирательстве", – подчеркнули на Смоленской площади.

В МИД указали, что Москва полностью удовлетворена решением, "в котором учтены все ее предложения, высказанные в ходе состоявшегося накануне в Гааге заседания арбитража".

Напомним, трибунал в Гааге инициировал Киев. В свою очередь крымчане намерены собрать весной 2020 г. международный общественный трибунал с независимыми экспертами. На нем предполагается "провести своеобразный "следственный эксперимент", чтобы показать весь провокационный путь судов ВМСУ, незаконно проникших на российскую территорию в районе Крымского моста.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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