Украинская сторона продолжает настаивать на долгосрочном транзитном контракте

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" в рамках выполнения решений Стокгольмского арбитража погасить долг в сумме около $3 млрд не деньгами, а поставками газа. Об этом говорится в ответном послании, направленном российскому концерну украинской компанией, сообщил сегодня ее исполнительный директор Юрий Витренко.

"По окончательным и обязательным для исполнения решениям Стокгольмского арбитража, которые определены в нашем контракте с "Газпромом" как механизм разрешения споров, "Газпром" должен заплатить "Нафтогазу" примерно 3 млрд долларов. Нас устраивают денежные средства, но если "Газпром" хочет оплатить этот долг поставками газа, мы готовы рассмотреть такое предложение", – написал он в Facebook.

Также в ответе отмечается, что стороны должны продолжать обсуждать долгосрочное продление транзита через ГТСУ по европейским правилам в трехстороннем формате с участием Брюсселя.

По словам пана Витренко, в "Нафтогазе" допускают заключение договора на один год, однако и тогда соглашение должно соответствовать законодательству Незалежной и европейским правилам.

Напомним, свое послание "Газпром" направил в Киев еще 18 ноября. То ли оно так долго шло (прямых самолетов, конечно, между РФ и Украиной нет), то ли в украинской компании долго думали над ответом и тоже весточка добиралась сложными путями, но первое, что сделал сам пан Витренко, так это тогда же, в прошлый понедельник, разразился в Сети мемом о якобы не доставленных сообщениях из Москвы с картинкой из кадра фильма "Звуки музыки" с героиней Джули Эндрюс.

Мы не в курсе, на что он намекал. Может интернет-проходимость между странами плохая.

В своем предложении российский монополист заявил, что обязательным условием нового транзитного договора станет взаимный отказ от любых претензий в судах и антимонопольных органах, сообщает телеканал "360". Кроме того, "Газпром" ждет официальную позицию властей Украины относительно возможности прямых закупок нашего газа, начиная с 2020 года.

