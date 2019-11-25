Бывший украинский министр раскрыл особые виды РФ на ряд территорий Незалежной

Россия не собирается довольствоваться только Крымом и Донбассом, поскольку ей нужен весь юг Украины для влияния... на Ближний Восток, Средиземное море и Африку. К такому выводу пришел экс-глава МИД страны Павел Климкин.

"Для воздействия на Ближний Восток, Средиземное море и Африку России нужен не только Крым, но и весь украинский юг. Она будет очень последовательно работать над получением над ним контроля. Предотвратить это является одной из наших главных задач", – написал курянин в своем Twitter.

Ранее о Средиземноморье и России высказался еще один украинский деятель. По мнению начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака, оказывается Крым для Кремля является вовсе не местом отдыха россиян. Полуостров, дескать, нужен России, чтобы иметь контроль над Средиземноморьем, дабы запугивать всю Европу и Северную Африку.